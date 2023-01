Le procès du siècle pour le Nigeria s’ouvre à Londres

La Royal Courts of Justice, plus communément appelée High Court, à Londres, le 2 novembre 2020. © Toby Melville/REUTERS

Les enjeux de ce procès qui devrait durer 32 jours pourraient difficilement être plus élevés : si la Haute Cour décidait d’appliquer la décision du tribunal d’arbitrage, le Nigeria risquerait de perdre près d’un tiers de ses réserves de change – un montant équivalent à trois fois les budgets annuels de la santé et de l’éducation du pays. Le Nigeria promet de dénoncer « la corruption et les pots-de-vin à l’échelle industrielle », y compris la corruption d’avocats anglais établis, pour convaincre le juge Robin Knowles d’annuler la sentence.

L’administration du président Muhammadu Buhari accuse une petite entreprise gazière, Process and Industrial Developments Ltd (P&ID), basée aux îles Vierges britanniques, d’avoir soudoyé l’État nigérian pour obtenir une sentence arbitrale de 11 milliards de dollars.