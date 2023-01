Au Maroc, l’instruction de l’affaire Assu 2000 est terminée

Au royaume, le juge d’instruction en charge de « l’affaire Assu 2000 » a bouclé ses investigations le 18 janvier dernier. Une affaire qui a d’abord éclaté à Paris, le 21 mai 2022, lorsque l’ex-PDG du groupe d’assurance Jacques Bouthier a été mis en examen et placé en détention provisoire pour « agressions sexuelles et viols sur mineures » et « traite d’êtres humains » (entre autres) suite à la plainte d’une jeune femme marocaine résidente en France.