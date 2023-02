Dix choses à savoir sur Alain-Claude Bilie-By-Nze, nouveau Premier ministre du Gabon

DIX CHOSES À SAVOIR SUR – C’est lui qu’Ali Bongo Ondimba a choisi, ce 9 janvier, pour négocier la période électorale qui culminera, en août, avec l’organisation de la présidentielle.

Bon orateur, fin tacticien et membre du parti au pouvoir, Alain-Claude Bilie-By-Nze, 55 ans, va devoir préparer le terrain pour un scrutin apaisé. Ce faisant, il devra désamorcer la grogne sociale due à la hausse des prix et achever les grands travaux d’infrastructure engagés pour étoffer le bilan du septennat. Mais il devra surtout éviter à Ali Bongo Ondimba, dont il fait peu de doute qu’il sera à nouveau candidat, un périlleux second tour.