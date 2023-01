Atiku Abubakar et Bola Ahmed Tinubu, candidats rivaux à l’élection présidentielle du 25 février 2023 au Nigeria. © MONTAGE JA : Sunday Alamba/AP/SIPA ; KOLA SULAIMON/AFP

Au Nigeria, la présidentielle, c’est dans un mois, et tous les coups sont permis – ou presque. Les deux favoris à la succession de Muhammadu Buhari que sont Bola Tinubu et Atiku Abubakar font en tout cas tout pour couler la campagne l’un de l’autre, sur fond d’accusations de fraude, de chantage et même de trafic de drogue.

