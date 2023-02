Allianz fait son cinéma avec « Éternel »

Après Fix us, diffusé sur la plateforme de streaming Netflix en 2019, 20.30.40 sur la chaîne publique ivoirienne RTI en 2019, les saisons 1 et 2 de Boutique Hotel sur Red TV Nigeria, Chez Colette sur Nollywood TV en 2016, Chroniques africaines sur la chaîne A+ en 2016 et L’Afrique au féminin sur Canal+ Afrique en 2013, l’actrice et productrice ivoirienne Alexandra Amon signe une nouvelle production cinématographique, prévue pour l’année 2023 : Éternel.

Cette fois-ci, elle a fait appel au Sénégalais Abdoulahad Wone pour la réalisation. Un nom bien connu dans le cinéma francophone depuis le film Valdiodio N’diaye, un procès pour l’histoire, présenté au Festival de Cannes dans la catégorie Marché du film. Ses productions Dérapages et Tundu Wundu (saison 2) ont été sélectionnées au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) en 2021 et en 2017. La grande première d’Éternel est attendue au premier semestre dans les salles de cinéma d’Afrique francophone. Le Majestic d’Abidjan et le réseau Olympia s’y préparent déjà.

Abidjan à l’eau de rose

« Il s’agissait de répondre à la demande croissante de films ivoiriens. Notre objectif est de participer au renouveau du cinéma ivoirien, tant sur la scène nationale qu’internationale », confie Alexandra Amon. Éternel est une œuvre de la maison de production cinématographique Ziv, créée en 2012 en Côte d’Ivoire par l’actrice. Dernière fiction de Ziv, coproduite avec le géant des télécommunications Orange, Éternel a réuni au cours de son tournage plusieurs célébrités du 7e art ivoirien, toutes générations confondues.

Des visages connus s’y côtoient, comme celui de Bienvenu Neba, 77 ans, auréolé du prix d’excellence 2022 de l’État ivoirien, celui d’Aurélie Eliam, 34 ans, qui incarne la génération montante, ou encore celui de Guy Kalou, 47 ans. En « guest star », l’acteur congolo-guadeloupéen Olivier Kissita, connu principalement pour son rôle dans la série à succès Cacao de Canal+.

Éternel est une histoire d’amour où évoluent des personnages représentatifs de la société ivoirienne dans toutes ses dimensions. Une histoire qui ressemble à du « déjà vu » pour certaines grandes familles fortunées du pays. La passion naît en effet entre Yann (Olivier Kissita), riche héritier en phase terminale d’un cancer du foie, et Sara (Alexandra Amon), infirmière, mère célibataire d’une fillette de sept ans, qui travaille dur pour joindre les deux bouts.

Sur le tournage du film « Éternel ». © Ahmed Zorkot

Un amour mélodramatique vu sous le prisme de l’opportunisme, incarné par Sara, face à la vulnérabilité du riche héritier, Yann. La famille fortunée s’opposant bien entendu à cette relation naissante entre l’infirmière et son patient. Ce long métrage de 120 minutes à l’eau de rose a été tourné dans divers quartiers de la capitale économique ivoirienne.

Partenariat inédit

La polyclinique Farah, l’une des cliniques les plus huppées de la place abidjanaise, a servi de cadre au tournage, tout comme l’hôtel Noom du groupe Teyliom, les bureaux de l’opérateur de télécommunication Orange, le complexe commercial Ivoire Trade Center (ITC) de PFO Africa ou encore les immenses jardins de la Résidence de France. Le tournage a duré vingt-cinq jours, la post-production soixante-quinze, le film bénéficiant de l’appui de l’Union européenne, du Fonds de soutien à l’industrie cinématographique (Fonsic) et du ministère de la Culture.

Le budget avoisine les 1 million d’euros. Alexandra Amon s’est inspirée du modèle nollywoodien dans la structuration du financement, en ayant recours à l’assureur Allianz, qui a participé de manière significative au projet. Un partenariat inédit qui pourrait jeter les bases d’un nouveau mode de fonctionnement du cinéma « made in Côte d’Ivoire ».

Et qui implique des placements de produits. Entre certaines scènes du film apparaissent des messages de promotion des produits d’Allianz dans le domaine de la santé. « Nous avons décidé de miser sur les meilleurs talents du cinéma ivoirien, en contribuant à l’essor d’une industrie en pleine mutation », explique Mamadou Koné, le directeur général d’Allianz. Les spectateurs apprécieront…

Sur le tournage du film « Éternel ». © Ahmed Zorkot

L’actrice et productrice Alexandra Amon, auréolée de plusieurs prix à l’international et notamment celui de la meilleure série au Fespaco 2015, soutient, elle, avoir bâti sa fiction autour de thématiques universelles comme l’amour, l’espoir, le don de soi, le rapport à l’argent et les profonds fossés entre classes sociales, mais aussi de l’univers stressant des hôpitaux africains.