Dix choses à savoir sur Fortunat Biselele, l’ex-conseiller privé de Félix Tshisekedi

DIX CHOSES À SAVOIR SUR – C’est l’histoire d’une chute retentissante. Il y a six jours encore, Fortunat Biselele, 51 ans, était l’un des hommes les plus influents du régime de Félix Tshisekedi. Il a suffi d’une convocation à l’Agence nationale de renseignements (ANR) pour que le conseiller privé du président perde son pouvoir.

Interrogé sur des sujets sécuritaires et financiers par les services de Jean-Hervé Mbelu Biosha depuis le samedi 14 janvier (il pourrait prochainement être transféré à la prison centrale de Makala), celui que tout le monde surnomme « Bifort » a été démis de ses fonctions quelques heures plus tard. Le chef de l’État a ainsi décidé de se séparer d’un de ses proches, qui le suit depuis vingt ans et qui fut longtemps l’un de ses principaux intermédiaires avec le Rwanda de Paul Kagame.