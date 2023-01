Coup de froid entre le Maroc et le Parlement européen

Des manifestants appellent à la libération des journalistes Omar Radi et Souleimane Raissouni, à Rabat, le 25 mai 2021. © Mosa’ab Elshamy/AP/SIPA

Pour la première fois depuis une vingtaine d’années, le Parlement européen a débattu de la situation des droits de l’Homme au Maroc. Le texte discuté portait sur la situation des journalistes dans le royaume, et en particulier sur le cas d’Omar Radi, incarcéré depuis le mois de juillet 2020 et condamné en appel, le 4 mars 2022, pour viol. L’inculpé a toujours nié les faits en évoquant des relations librement consenties et a toujours dénoncé un procès politique qui lui aurait été intenté en raison de ses travaux journalistiques.