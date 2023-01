Au Sénégal, la stratégie du parti d’Ousmane Sonko pour mobiliser les jeunes électeurs

La menace d’un procès se rapproche pour Ousmane Sonko, dans le cadre d’une affaire pour viols qui a débuté il y a bientôt deux ans. Ce 17 janvier, le doyen des juges signait l’ordonnance de renvoi du dossier devant un tribunal criminel, ouvrant la voie à un procès qui pourrait se tenir courant 2023.

Près d’un an avant la présidentielle de février 2024, Ousmane Sonko a déjà annoncé sa candidature et lancé, dès le mois d’octobre, sa campagne à travers le pays. Plébiscité par la diaspora et une partie de la jeunesse urbaine, le maire de Ziguinchor tente désormais de se rapprocher de l’électorat rural en sillonnant le pays.