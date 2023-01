Le PS est-il contre un troisième mandat de Macky Sall ?

Le président sénégalais Macky Sall à Tokyo, au Japon, le 19 décembre 2022. © The Yomiuri Shimbun / AFP

Le Parti socialiste (PS) soutiendra-t-il une troisième candidature de Macky Sall en 2024 ? Ou s’affranchira-t-il de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar (BBY), après plus de dix ans de compagnonnage ? À treize mois de la présidentielle, et alors que le chef de l’État n’a toujours pas dévoilé ses intentions, ces questions restent à trancher et le débat est vif au sein de l’ancien parti unique.