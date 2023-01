Au Niger, Airtel, Moov et Zamani entre le marteau du régulateur et la grogne des usagers

« Chers clients, Airtel Niger vous informe du retour de vos forfaits internet et de vos bonus tous les lundis, mercredis et vendredis. » Il n’aura fallu que 24 heures au leader des télécoms nigériennes ainsi qu’à ses challengers Moov Africa Niger, Zamani et Niger Telecom pour répondre, à travers leurs réseaux sociaux respectifs, à l’appel à la baisse des tarifs formulée le 16 janvier par l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (Arcep).

Ce dernier semble avoir opéré un volte-face après la grogne populaire contre la décision d’instaurer de prix planchers. Dès les premières heures de l’annonce, au début de janvier, nombre d’utilisateurs s’étaient tournés sur les réseaux sociaux et auprès des opérateurs pour protester.

À Lire Axian, Telecel, MTN, Airtel… Derrière les leaders, les « petits » opérateurs bousculent la hiérarchie

Prix planchers

« Nous sommes revenus aux prix appliqués avant cette décision qui nous avait été communiquée le 1er janvier et que nous