En Israël, les raisons du très bref passage au gouvernement d’Arié Dery

« Un repris de justice et un récidiviste », « un corrompu et un malade d’argent ». En Israël, lorsqu’il s’agit de brosser le portrait d’Arié Dery, politiciens et éditorialistes, à gauche comme à droite, ne mâchent pas leurs mots. Pour les tenants de la moralisation de la vie politique, Dery est un cas d’école et le dernier épisode en date de son déjà long parcours politique l’illustre bien.