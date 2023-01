De Déby père à Déby fils, les réseaux du Tchadien Saleh Kebzabo, l’opposant devenu Premier ministre

Saleh Kebzabo aurait pu devenir Premier ministre dès le mois de mai 2021. Quelques jours après le décès du maréchal Idriss Déby Itno et la prise de pouvoir de son fils Mahamat, l’opposant et ancien ministre des Affaires étrangères tenait en effet la corde pour être nommé à la primature et diriger le premier gouvernement de transition. Mahamat Idriss Déby Itno, persuadé de l’intérêt d’une politique d’ouverture et d’union nationale, avait même fait de lui son candidat numéro un.