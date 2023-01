Henri Konan Bédié, l’indéboulonnable patron du PDCI

Le nombre de fois où Henri Konan Bédié (HKB) s’est rendu à Abidjan depuis 2020 se compte sur les doigts de la main. Et pour cause : c’est désormais dans sa résidence de Daoukro que le « Sphinx » passe le plus clair de son temps. Loin du vacarme de la capitale économique ivoirienne, l’ancien président, âgé de 88 ans, profite de sa famille et des visites de ses petits-enfants. Il aime également sillonner ses plantations d’hévéa et remplir ses obligations de chef traditionnel. Chez les Baoulés, Bédié compte parmi l’un des plus anciens, et c’est le plus capé, celui qui a le plus d’influence.