Algérie, Maroc, Nigeria… L’option privilégiée par la CAF pour la CAN 2025

Le président de la CAF, Patrice Motsepe. © NurPhoto via AFP

Le 10 février prochain, le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) annoncera le nom du pays chargé d’organiser la CAN 2025, initialement confiée à la Guinée.

À ce jour, cinq pays ont déposé une candidature officielle : l’Algérie, le Maroc, la Zambie et le binôme Nigeria-Bénin. S’il ne faut pas exclure un autre dépôt de dossier à la dernière minute, nos sources au sein de l’instance dirigée par Patrice Motsepe et des fédérations africaines laissent entendre qu’une tendance se dessine. Et que rien ne semblerait pouvoir l’inverser.

Alternance