Au Cameroun, Paul Biya déploie sa cyberarmée de l’ombre

C’est un programme au nom prometteur. Baptisé « Patriotes des réseaux sociaux », il a pour but de constituer une équipe de 1 000 e-volontaires, âgés d’au moins 18 ans, pour « promouvoir des comportements civiques et patriotiques [et] lutter contre la dépravation des mœurs, la propagation des fake news ainsi que des discours haineux sur les réseaux sociaux et internet ».

Messages patriotiques