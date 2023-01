Côte d’Ivoire-Cameroun, les dés sont-ils PIBés ?, par Joël Té-Léssia Assoko

ÉDITORIAL – « Pourquoi l’Occident s’est-il détourné de la croissance ? » s’interroge The Economist. Dans son lamento de la mi-décembre 2022, le magazine libéral démonte quarante années de politiques publiques et débusque divers facteurs (vieillissement de la population, réseaux sociaux…) responsables du désamour pour la croissance économique, désormais « passée de mode » en Occident, où la hausse du PIB ne devrait pas dépasser 1,5% par an d’ici à 2027.

Problèmes de riches ? Caprices de gens rassasiés ? Peut-être. Mais à voir la bronca qu’a suscitée notre analyse croisée des performances économiques d’Abidjan et de Douala depuis 2011, on serait enclin à penser que cette indifférence – voire cette hostilité – affichée vis-à-vis de la croissance relève d’une sorte de devoir patriotique.