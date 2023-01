Kaïs Saïed et Abir Moussi, un ring pour deux

Kaïs Saïed, le président tunisien, et Abir Moussi, cheffe du Parti destourien libre. © Montage JA : Yao Dawei / XINHUA / Xinhua via AFP ; Ons Abid pour JA

LE MATCH – Marcher sur Carthage avec ses militants : tel était l’objectif que la présidente du Parti destourien libre (PDL) s’était assigné pour le 14 janvier. Cette tentative, qui a avorté, comme la précédente en mai 2022, est une provocation de plus à l’égard du chef de l’État et de la classe politique. Elle porte en elle un drôle de paradoxe : Abir Moussi, l’une des figures du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), le parti de l’ex-président Zine el-Abidine Ben Ali, se fait remarquer le jour de l’anniversaire de la chute de l’ancien régime, et défie le pouvoir en voulant accéder au palais présidentiel. Autant dire au saint des saints.