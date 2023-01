La « prise de guerre » d’Assimi Goïta dans l’affaire des militaires ivoiriens

Le 10 juillet, sur le tarmac de Bamako, l’aéronef immatriculé ZS-BBI transportant les 49 soldats ivoiriens, dépêchés à Bamako dans le cadre de la Minusma, est suivi une heure plus tard par un second appareil. Il est, lui aussi, en provenance d’Abidjan. À bord de l’Antonov AN 26B, immatriculé UR-CHT, se trouvent des équipements et du matériel militaire appartenant à l’armée ivoirienne et devant servir à cette mission de six mois : 17 fusils d’assaut Tavor, 6 Galil (dont 2 modèles de fabrication israélienne), 9 kalashnikov, 13 pistolets automatiques, ainsi qu’une ribambelle de munitions.

Dossier urgent