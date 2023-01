Telecel rachète (enfin) Vodafone Ghana

L’autorité de régulation ghanéenne, la National Communications Authority (NCA), a approuvé lundi le transfert de la participation majoritaire (70 %) que détient Vodafone International Holdings BV dans Vodafone Ghana à Telecel Group. Cette décision fait suite à la présentation d’une proposition d’achat soumise en janvier 2022 au régulateur et révisée par Telecel en août. Vodafone Ghana Towers, l’entité dévolue aux tours télécoms, ne fait pas partie du contrat.

