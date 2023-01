Les soldats de la discorde, au cœur de la crise entre Alassane Ouattara et Assimi Goïta

De g. à dr., Assimi Goïta, Antonio Guterres, Faure Essozimna Gnassingbé et Alassane Ouattara.

LES SECRETS D’UNE AFFAIRE D’ÉTAT (1/3)



• Jeune Afrique a enquêté sur les conditions de l’arrestation, le 10 juillet 2022, à Bamako, de 49 soldats ivoiriens en provenance d’Abidjan et sur les longues négociations qui ont abouti à leur libération six mois plus tard.

• À l’origine de cette affaire intervenue dans un climat de défiance entre Alassane Ouattara et les autorités maliennes de transition, des interrogations autour du cadre dans lequel ces militaires ont été dépêchés au Mali et les zones d’ombre entourant le contrat signé entre l’armée ivoirienne et la compagnie Sahel Aviation Service (SAS), un prestataire aérien utilisé par plusieurs contingents de la Minusma.