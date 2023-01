Été 2017. Le voyage du Premier ministre s’annonçait agréable. Un séjour à Nice, une escapade en Turquie et en Moldavie, une rencontre informelle à Paris avec son homologue Édouard Philippe… Ces vacances devaient permettre à Abdelmadjid Tebboune de souffler un peu après des jours d’extrêmes tensions, marquées par le bras de fer avec des oligarques contre lesquels il était quasiment en guerre depuis sa nomination à la tête du gouvernement, en mai 2017. Las ! Ce voyage en France s’est transformé en cauchemar pour celui qui n’est resté que 84 jours au palais du Docteur-Saadan.

Après quelques jours de vacances dans le sud de la France, Abdelmadjid Tebboune est invité, le 7 août, à Paris pour une rencontre informelle à l’invitation de son homologue français. Avant d’honorer ce rendez-vous, Tebboune informe Ahmed Ouyahia, directeur de cabinet de la présidence, afin d’obtenir l’accord du chef de l’État Abdelaziz Bouteflika. L’usage veut qu’une telle rencontre soit avalisée par le président. La question est d’autant plus importante qu’il s’agit d’un entretien avec le Premier ministre français. Tebboune ne connaît que trop bien la susceptibilité et le caractère ombrageux et soupçonneux de Bouteflika. Il sait que prendre un café avec Édouard Philippe à Paris sans le quitus présidentiel l’exposerait à des graves conséquences.

Le feu vert d’Ouyahia

Après avoir informé Bouteflika ainsi que son frère Saïd, puissant conseiller de l’ombre, Ahmed Ouyahia rappelle Abdelmadjid Tebboune pour lui annoncer le feu vert de la présidence. Dans l’après-midi du 7 août, les services du Premier ministre algérien font état de la rencontre dans une dépêche de l’agence officielle APS. Rien, en revanche, au journal télévisé de 20h de la télévision nationale. Ce qui est de mauvais augure pour Tebboune, la chaîne étant totalement sous le contrôle de Saïd Bouteflika. Le Premier ministre, dès lors, est sur la sellette.

C’est que la position du chef du gouvernement est inconfortable, et surtout qu’il a de très puissants ennemis. À peine nommé, le 24 mai 2017, Abdelmadjid Tebboune a lancé une campagne anti-corruption visant des oligarques qui gravitent autour de Saïd Bouteflika, et dont le chef de file n’est autre que Ali Haddad, patron du groupe ETRHB et président du FCE (Forum des chefs d’entreprises). Tebboune a en particulier adressé au groupe Haddad plusieurs mises en demeure lui enjoignant de rembourser les prêts faramineux qu’il a obtenus, et d’achever ses multiples chantiers dont certains traînent depuis des années.

Aux journalistes qu’il reçoit dans ses bureaux, le Premier ministre détaille l’ampleur des largesses obtenues par ces oligarques dont la puissance et l’influence se sont étendues à tous les rouages de l’État. À l’en croire, les grands patrons qui sont dans le viseur de ses services ont touché, depuis l’arrivée au pouvoir de Bouteflika 15 années plus tôt, pas moins de 50 milliards de dollars de subventions, d’aides et de prêts bancaires. Dont seuls 10 % ont été remboursés.

« C’est lui ou nous »

Directement visé, Ali Haddad a demandé et obtenu la protection de Saïd Bouteflika. Avec l’aval et l’appui de trois ou quatre oligarques, le duo Haddad-Bouteflika va mener un travail d’usure, de sape et de désinformation contre Tebboune. Dans une villa sur les hauteurs d’Alger autour de grillades et de bouteilles de Single Malt, des témoins assurent qu’on les entend jurer : « C’est lui ou c’est nous », « Il partira de gré ou de force » ou encore « Ses jours sont comptés. »

Le 30 juillet de la même année, les obsèques de Redha Malek, ancien ambassadeur et chef du gouvernement de 1993 à 1994, drainent tout un cortège au cimetière d’El Alia. À moins de deux mètres d’Abdelmadjid Tebboune, Saïd Bouteflika, Ali Haddad et Abdelmadjid Sidi Saïd, le patron du syndicat UGTA se tiennent côte à côte. Complices, les trois hommes rigolent et échangent des amabilités. Un manque d’égards au défunt, mais surtout une volonté affichée d’humilier publiquement le Premier ministre. Le message est clair : les oligarques contre lesquels il a lancé son opération mains propres sont trop puissants. Intouchables.

Moins d’une semaine après cette scène, le Premier ministre est en vacances à Nice. Plusieurs médias montent au créneau. La chaîne Ennahar TV, dont le directeur Anis Rahmani purge une lourde peine de prison, évoque une lettre de la présidence mettant en garde le Premier ministre sur la campagne qu’il mène contre l’argent sale. Cette prétendue lettre de recadrage est présentée comme un désaveu de Bouteflika à Tebboune. La curée ne s’arrête pas là.

La rencontre du 7 août 2017 avec Édouard Philippe est l’occasion rêvée de porter l’estocade à Abdelmadjid Tebboune. Les médias aux ordres de ses ennemis assurent que l’entrevue n’a pas été autorisée par la présidence. Que le Premier ministre a des ambitions présidentielles. Qu’il est parti à Paris pour chercher l’onction et l’appui des Français dans l’optique de sa future candidature. Tebboune, c’est Brutus qui trahit Bouteflika. On met le président en garde : Tebboune le trahira comme l’a prétendument trahi Ali Benflis, son chef de gouvernement de 2000 à 2003, qui s’est présenté contre lui à l’élection présidentielle de 2004. Bouteflika ne pardonne pas même un soupçon de trahison, un parfum de déloyauté, une suspicion d’infidélité.

Fuite de photos

Des journaux font aussi fuiter des détails sur les vacances de Tebboune à Nice, en Turquie et en Moldavie. Des photos du chef du gouvernement avec des amis dans un jet privé appartenant à un homme d’affaires turc sont livrées à des journalistes, qui se gardent de les publier. L’objectif est clair : le présenter comme un homme vénal, acoquiné à des hommes d’affaires véreux et corrompu, entretenu par des magnats étrangers. Bref, un noceur indigne de la haute fonction qu’il occupe.

Pour parachever la mise à mort, Saïd Bouteflika ordonne au chargé d’affaires de l’ambassade d’Algérie à Paris, Saïd Moussi, de rédiger un rapport accablant sur la rencontre informelle entre Tebboune et Édouard Philippe. Celui-ci refuse de jouer le jeu. Il sera plus tard rappelé à Alger et mis au placard. Depuis juillet 2022, Saïd Moussi occupe le poste d’ambassadeur d’Algérie en France.

Le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune est finalement de retour lundi 14 août. Il n’ignore rien des attaques lancées contre lui par certains médias. Il sait parfaitement que les oligarques, avec l’appui de Saïd Bouteflika, ont juré de lui faire la peau. Le mardi 15 août, pourtant, il est plutôt serein, détendu et confiant. Il a encore la confiance du chef de l’État. Les rumeurs sur son départ ? Des bavardages. La campagne contre l’argent sale ? Il la mènera jusqu’au bout, sans céder, sans fléchir, sans trembler. Il est bien parti pour rester à la tête du gouvernement encore quelques mois, voire jusqu’à la présidentielle de 2019.

Il n’est pas encore 13 heures ce mardi 15 août quand Abdelmadjid Tebboune reçoit un coup de fil d’Ahmed Ouyahia lui annonçant son limogeage – après 84 jours seulement à la tête du gouvernement – et son remplacement séance tenante par le même Ouyahia.

Six ans plus tard, Tebboune est désormais président. Et c’est à ce titre qu’il se rendra à Paris en mai, en visite officielle cette fois. Quant aux acteurs de la campagne politico-médiatique qui avaient mené à son limogeage, ils sont aujourd’hui derrière les barreaux. Aucun doute : le voyage aura un goût de revanche pour le chef de l’État algérien.