Comment Imed Trabelsi peut racheter sa liberté auprès de la Tunisie

La concordance des temps n’est pas le fruit du hasard. Le 7 décembre, les huit membres de la Commission de conciliation pénale chargée de trouver un arrangement financier avec les entrepreneurs visés par des enquêtes sur des infractions économiques et financières lésant l’État, prêtent serment. Le 13 janvier, Issam Samaali, l’avocat d’Imed Trabelsi, dépose une demande de conciliation : le neveu de Leila Trabelsi purge une peine de 108 ans de prison pour délits et crimes financiers (chèques sans provision, transferts illicites d’avoirs, etc.).