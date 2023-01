Le journaliste algérien Ihsane El-Kadi maintenu en détention, malgré l’absence de ses avocats

Moins d’un mois après avoir été arrêté par la sécurité intérieure, le patron de presse Ihsane El-Kadi a vu sa détention provisoire confirmée par la justice algérienne. C’est en « l’absence de ses avocats » que la chambre d’accusation de la cour d’Alger a rejeté le 15 janvier l’appel interjeté par le journaliste contre son incarcération dans le cadre d’une enquête pour collecte illégale de fonds et atteinte présumée à la sureté de l’État, a précisé Me Mostefa Bouchachi.

« L’audience, prévue initialement mercredi [18 janvier] a été avancée à dimanche [15 janvier] à l’insu des avocats de la défense, qui n’a pas été informée de cette décision. C’est une violation du droit de la défense », a-t-il ajouté.

Soupçonné d’avoir reçu de l’argent

Directeur de la station algérienne Radio M et du site d’information Maghreb Emergent, Ihsane El-Kadi a été placé en détention provisoire le 29 décembre, après quatre jours de garde à vue. Il est soupçonné « d’avoir reçu des sommes d’argent et des privilèges de la part de personnes et d’organisations dans le pays et à l’étranger afin de se livrer à des activités susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l’État et sa stabilité », avait alors indiqué la cour d’Alger.

Au lendemain de l’interpellation de El-Kadi, le siège de l’agence Interface Médias, qui édite Radio M et Maghreb Émergent, avait été mis sous scellés et le matériel saisi, selon ces médias.

Problèmes d’accès à Radio M et Maghreb Émergent

Les deux médias ont affirmé dans un communiqué que depuis dimanche après-midi ils étaient « inaccessibles pour beaucoup de nos lecteurs dans certaines zones en Algérie et sur différents fournisseurs d’internet (ADSL et mobile) ». « Notre équipe technique est en train de diagnostiquer les sources de ce problème pour tenter rétablir l’accessibilité normale à nos médias », ont-ils ajouté.

La semaine dernière, 16 patrons de presse de divers pays, dont le prix Nobel de la paix Dmitri Mouratov, réunis par Reporters sans frontières (RSF), ont appelé à sa libération et à lever les entraves « inadmissibles » visant ses médias. Selon RSF, l’arrestation d’Ihsane El-Kadi « intervenue quelques jours seulement après la publication d’articles critiques envers les autorités », a une « motivation politique ».

(avec AFP)