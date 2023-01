Le changement climatique exacerbant l’augmentation de la pauvreté et de la faim après trois décennies de progrès, la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI) repensent leurs outils et leurs priorités, a déclaré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, lors d’une table ronde avec des journalistes le 12 janvier, exposant les perspectives pour 2023. Aider l’Afrique à se remettre sur les rails sera l’un des principaux objectifs d’une réunion des créanciers africains le mois prochain et des réunions de printemps des institutions financières internationales à Washington en avril.