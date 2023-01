Pourquoi Abou Dhabi s’implique (discrètement) au Sahel

Soldat malien de la force conjointe du G5 Sahel, à Boulikessi, au Burkina. Soldat malien (de dos) de la force conjointe du G5 Sahel appartenant au bataillon FAMa (Forces Armees Maliennes) stationne a Boulikessi. © Frederic Petry/Hans Lucas via AFP

Fin novembre 2022, dans la zone des « trois-frontières ». À découvert dans le Liptako-Gourma, aux confins du Mali, du Niger et du Burkina, des centaines de jihadistes de l’État islamique au Grand Sahel (EIGS) prêtent allégeance au nouveau calife de l’État islamique. Son nom : Abou al-Hussein al-Husseini al-Qourachi.

Démonstration de force inquiétante, au cours de laquelle des centaines de combattants exhibent Kalachnikov, mitrailleuses anti-aériennes, 4×4, motos… Le départ des forces françaises et de ses partenaires européens a visiblement été interprété par les jihadistes comme une victoire et le début d’une nouvelle ère. Plus besoin de se terrer désormais…