La Banque centrale du Nigeria empêtrée dans un scandale financier

En octobre dernier, l’ancien gouverneur de la Banque centrale, Lamido Sanusi, a révélé que le gouvernement avait emprunté pour rembourser les intérêts de la dette en imprimant de l’argent, ce qui a provoqué une flambée d’inflation et la chute du naïra. Sous la direction de son gouverneur actuel, Godwin Emefiele, la Banque centrale aurait prêté plus de 53 milliards de dollars (soit près de 24 trillions de naïras) au gouvernement fédéral depuis 2015.

