« Que vaut encore la parole présidentielle ? », par Georges Dougueli

En cette mi-janvier 2023, il n’est pas trop tard pour réécouter et commenter les discours dits du Nouvel An. Cet exercice télévisuel et radiophonique mêlant reddition des comptes et projections de l’année à venir représentait, du moins jusqu’à une époque récente, un des grands moments de la vie démocratique. Ainsi, le temps d’une soirée de réveillon, l’élu s’invitait chez ses concitoyens pour évoquer son bilan, filant la métaphore du verre à moitié plein, leur promettant des lendemains qui chantent, le tout enrobé de vœux aimables et réconfortants. Ce rituel donnait au peuple le sentiment que sa voix compte. Euphorique en ces soirs de fête et confiant dans la parole de ses dirigeants, celui-ci pouvait savourer sans filtre les propos présidentiels…