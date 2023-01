Au Maroc, le revers du boom des exportations agricoles

Une somme de 80 milliards de dirhams, soit 7,2 milliards d’euros. C’est le montant record des exportations de produits alimentaires (agricoles et maritimes) du Maroc en 2022, un résultat « en hausse de près de 20 % par rapport à 2021 » et qui a été réalisé « malgré un contexte international et climatique difficile », a mis en avant le ministère de l’Agriculture du royaume le 9 janvier.

