Pourquoi les Émirats favorisent le retour du régime syrien sur la scène arabe

La réintégration du régime syrien sur la scène diplomatique s’accélère, sous l’impulsion des Émirats arabes unis. Le 4 janvier, le président Bachar al-Assad a reçu pour la deuxième fois à Damas cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyan, le ministre émirati des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. « Les deux parties ont évoqué les relations bilatérales et les moyens de les renforcer par le biais d’une coopération dans tous les secteurs, afin de servir les intérêts communs des deux pays et peuples frères », a rapporté Wam, l’agence de presse officielle émiratie.

Changement de ligne diplomatique