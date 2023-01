En RDC, le manioc est-il une alternative crédible au blé ?

Avec 41 millions de tonnes récoltées par an, la RDC est le deuxième producteur mondial de manioc. © Petrut CALINESCU/PANOS-REA

Avec 41 millions de tonnes (t) récoltées par an, la RDC est le deuxième producteur mondial de manioc, derrière le Nigeria (60 millions de t). Pour limiter les importations de blé, les autorités congolaises ont décidé, fin 2020, d’introduire de la farine panifiable de manioc dans la fabrication du pain et des pâtisseries. Et, après la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine a conforté le bien-fondé du projet pour assurer la sécurité alimentaire du pays.