Abus sexuels dans le basket malien : le retour de Jean-Claude Sidibé ravive le scandale

Au Mali, l’élection de Jean-Claude Sidibé à la présidence de la Fédération de basketball, le 30 décembre 2022, n’a visiblement pas réjoui tout le monde. Et pour cause : le nouveau patron du basket national, de retour aux affaires après un premier mandat de président entre 2014 et 2017, est un homme dont le nom revient souvent dans l’enquête du New York Times publiée en juin 2021. Le quotidien américain avait alors dévoilé l’existence d’abus sexuels quasi systématiques au sein de la fédération depuis des années, sur des victimes principalement mineures.