Les assureurs africains misent sur les start-up pour digitaliser le secteur

Certaines carrières professionnelles épousent parfaitement les mutations des secteurs dans lesquels elles se construisent. Celle de Roch Guinko en est le parfait exemple. Ingénieur télécoms et informatique diplômé en France en 2009, le Franco-Burkinabè revient en 2015 sur le continent pour accompagner la numérisation des filiales de BNP Paribas dans la zone Uemoa. À l’époque, le secteur bancaire est engagé dans une transition numérique qui doit lui permettre d’optimiser son fonctionnement et d’imaginer de nouveaux produits pour convaincre de potentiels clients.

À Lire La guerre des assureurs aura bien lieu

Cinq ans plus tard, l’explosion du nombre de fintech confirme la tendance et participe à moderniser le secteur par la technologie. La banque africaine entre dans une nouvelle ère de sophistication de ses produits et services tandis que Roch Guinko entame, lui, une nouvelle aventure : l’assurance.