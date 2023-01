En RDC, dans le Haut-Katanga, les miniers misent sur le zinc

Les opérations de forage souterrain menées par Ivanhoe ces dernières années ont permis d’étendre et d’améliorer les ressources du grand gisement de zinc de Kipushi. © Petrus Saayman/Ivanhoe Mines

C’est dans le centre urbain de Kipushi, dans le Haut-Katanga, à environ un kilomètre de la frontière avec la Zambie, que se trouvent la mine de zinc et les installations de la joint-venture Kipushi Corporation SA (Kico SA), formée de Kipushi Holding Ltd, une filiale à 100 % du canadien Ivanhoe Mines, qui détient 68 % des actions, et de la Gécamines (32 %).