Charles Blé Goudé avait des choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Un peu plus d’un mois après son retour en Côte d’Ivoire, l’ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo avait donné rendez-vous à la presse, à Abidjan, ce mercredi 11 janvier. Un échange de plus de trois heures au cours desquelles celui qui a été définitivement acquitté le 21 mars 2021 par la Cour pénale internationale (CPI), devant laquelle il était jugé pour crimes contre l’humanité durant la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d’Ivoire, a réitéré sa demande de pardon « à toutes les victimes » et réaffirmé ses ambitions politiques.