Au Mali, Assimi Goïta joue la fibre patriotique

Sur décision du colonel Assimi Goïta, la journée du 14 janvier sera « chômée et payée » au Mali. © Twitter Assimi Goita

Son principe avait été évoqué dès la fin 2022. Il vient de se concrétiser et vise même à être inscrit dans le marbre de la République : le 6 janvier, le conseil des ministres a adopté un projet de décret instituant le 14 janvier de chaque année comme « journée nationale de la souveraineté retrouvée ». Selon le compte-rendu de ce conseil, cette date sera célébrée « en souvenir de la grande mobilisation contre les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la Cedeao et de l’Uemoa. »