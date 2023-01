La nouvelle structure d’Émile Parfait Simb en est encore à ses débuts. Lancée en toute discrétion en août 2022, l’Organisation africaine de la russophonie « a pour but de regrouper les russophones et les amis de la langue russe en Afrique », selon les statuts de l’association mis en ligne sur son site internet. Celui-ci est hébergé sur un serveur localisé en Russie, mais le numéro de téléphone et l’adresse sont centrafricains.

Émile Parfait Simb à la manœuvre