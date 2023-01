Au Ghana, on l’appelle “galamsey”, une expression qui désigne l’exploitation illégale et à petite échelle de l’or dont le pays regorge. Une activité séculaire qui, avec le temps, a fini par peser dangereusement sur l’environnement, l’économie et la santé de ceux qui en vivent.

Et ils sont nombreux : l’exploitation minière à petite échelle dans l’ancienne Côte d’Or emploie directement plus d’1 million de Ghanéens vivant en milieu rural, fait vivre des millions de personnes et contribue à hauteur de 43 % à la production aurifère totale. Cependant, plus de 85 % des opérations minières à petite échelle se déroulent encore dans le secteur informel et illégal de l’économie et restent largement non réglementées.

>> À lire sur The Africa Report – Ghana : Dealing with illegal mining is a ‘nightmare’, says Minister Jinapor