Le Cameroun sévit contre la fraude sur l’âge des footballeurs

On ne pourra pas reprocher à Samuel Eto’o, le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) de prendre à la légère les problèmes liés à la fraude sur l’âge. Ce fléau, qui concerne autant le Cameroun qu’une majorité de pays subsahariens, a obligé le dirigeant à prendre une décision radicale en excluant une majorité des joueurs sélectionnés pour représenter l’équipe nationale des moins de 17 ans (U17). Et ce, alors que son pays s’apprête à accueillir, à partir du 12 janvier, le tournoi de l’Union des fédérations de football d’Afrique centrale (Uniffac), qui est qualificatif pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) U17, prévue en Algérie au mois d’avril.