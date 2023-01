Maroc-UE : Parlement européen, Sahara, coopération… Ce qu’il faut retenir de la visite de Josep Borrell au royaume

Interview écrite accordée la veille de son arrivée au quotidien marocain Le Matin, déclarations et éléments de langage soupesés sur le dossier du Sahara, vigilance et fermeté concernant les soupçons de corruption qui pèsent sur des eurodéputés au Parlement européen… Pour sa visite de travail au Maroc les 5 et 6 janvier, le haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Josep Borrell, et ses équipes ont pris toutes les précautions diplomatiques et d’usage nécessaires.