Le système Biya a-t-il permis à Amougou Belinga de s’enrichir ?

C’est le feuilleton politico-financier le plus suivi du moment. Dans le rôle principal, on retrouve l’inénarrable patron de presse et homme d’affaires proche du régime Biya, Jean-Pierre Amougou Belinga. Il en est convaincu, l’a plusieurs fois dit à son entourage et à ses amis haut placés : une nébuleuse regroupant toutes sortes d’intérêts, tapie dans l’ombre d’organismes étatiques, cherche à lui régler son compte.

Proximité avec Esso et Motaze