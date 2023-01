À Abidjan, Orange CI et Sonatel, deux caïmans dans la même mare ?

Les deux poids lourds subsahariens d’Orange dominent sans appel le marché des actions de la place régionale de l’Uemoa, et en particulier celui des télécoms. © Issam Zejly pour JA

Après sa cotation le 30 décembre à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), à Abidjan, Orange Côte d’Ivoire (Orange CI) représente 21 % de la capitalisation du marché des actions, avec une valorisation de 1,56 milliard de F CFA. La filiale ivoirienne du groupe français devance d’une courte tête sa consœur sénégalaise Sonatel (20 %, 1,5 milliard de F CFA de valorisation), longtemps leader du marché rejoint en 1998. Il est à noter qu’Orange CI chapeaute également les filiales au Burkina Faso et au Liberia – et Sonatel, celles du Mali, de Guinée, de Guinée-Bissau et de Sierra Leone. En 2021, Orange CI a enregistré un chiffre d’affaires de 965 milliards de F CFA, contre 1 335 milliards pour Sonatel.

Les deux poids lourds subsahariens d’Orange dominent sans appel le marché des actions de la place régionale de l’Uemoa, et en particulier celui des télécoms. Le burkinabè Onatel