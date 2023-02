Katumbi, Fayulu, Mukwege… Face à Félix Tshisekedi, un « Genève bis » est-il possible ?

De g. à dr. : Denis Mukwege, Martin Fayulu et Moïse Katumbi. © Montage JA : Vincent Fournier pour JA ; Arsene Mpiana pour JA ; Johanna de Tessières/ Collectif Huma pour JA

C’était sans doute l’un des secrets les moins bien gardés de la politique congolaise. Le 16 décembre 2022, après des mois de tergiversations sur son avenir au sein de la majorité, Moïse Katumbi a mis fin au suspense et a officialisé, aux micros de RFI et de France 24, sa candidature à l’élection présidentielle, censée se tenir le 20 décembre 2023. Une candidature « définitive », a-t-il assuré une semaine plus tard à Jeune Afrique, confirmant ainsi son intention de ne se ranger derrière aucun autre candidat.