Dans les aéroports africains, le bal des gestionnaires a commencé

Lagos, Abuja et Kano… Après plus d’un an et demi de suspense – le processus a été lancé en août 2021 –, le gouvernement nigérian a rendu publique, à la fin d’octobre 2022, la liste des « soumissionnaires privilégiés » pour la gestion des trois principaux aéroports du pays. Une liste qui révèle les ambitions d’acteurs jusqu’ici absents du continent.

