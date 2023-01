Achi, Bictogo, Sarassoro, Touré… en Côte d’Ivoire, la grande offensive électorale du RHDP

De g. à dr. : Adama Bictogo, Kandia Camara et Patrick Achi. © Camile Millerand pour JA – Cyrille Bah/Anadolu Agency via AFP / Montage JA

« Merci pour la confiance. Merci pour tout le travail abattu. Merci d’avoir défriché la commune pour que je puisse conduire la jeunesse de Yopougon. » Sur scène, Adama Bictogo, look décontracté – chemise, baskets et casquette rouge –, s’adresse chaleureusement aux spectateurs et à Gilbert Koné Kafana, le maire sortant, debout à ses côtés. Le public s’est pressé place Ficgayo. L’ambiance est festive. Un meeting politique ? Non, pas officiellement. Mais c’est à s’y méprendre.