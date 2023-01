Grâce à MTN, l’opérateur télécoms Camtel sur les pas de Sonatel

Producteurs contre multinationales, la guerre du cacao

La Côte d’Ivoire et le Ghana, respectivement premier et deuxième fournisseur mondial de fèves, ont engagé un bras-de-fer avec les géants nord-américains et européens de l’industrie du chocolat pour une juste rémunération des cacaoculteurs. Mais à l’heure où les consommateurs de chocolat semblent de plus en plus sensibles à son origine et à ses conditions de fabrication, est-il vraiment possible de revoir le fonctionnement de la filière ?