La RDC peut-elle devenir un géant des hydrocarbures ?

« Nous ne devrions plus nous contenter de célébrer indéfiniment le potentiel en ressources naturelles dont est doté notre pays. Il nous revient de l’exploiter. » Le 28 juillet 2022, le président congolais, Félix Tshisekedi, lançait des appels d’offres pour l’exploration et la future exploitation de 30 blocs, 3 gaziers et 27 pétroliers – au lieu de 16 initialement prévus –, dont deux ont été restitués en février dernier par Ventora Development, l’une des sociétés de l’homme d’affaires israélien Dan Gertler.

Dans la cour des grands ?