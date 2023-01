Bola Tinubu, l’ancien chauffeur de taxi qui rêvait de devenir président du Nigeria

Bola Tinubu aura été bien des choses dans sa vie. Chauffeur de taxi aux États-Unis, cadre chez Mobil, sénateur, ardent défenseur de la démocratie pendant la dictature militaire, gouverneur de Lagos, faiseur de roi et maintenant candidat à la magistrature suprême… Peut-il aller au bout de son rêve et succéder à Muhammadu Buhari à l’issue de l’élection présidentielle du 25 février ? Candidat du parti au pouvoir, le All Progressives Congress (APC), il exerce en tout cas une très forte influence sur la scène politique nigériane – qui a longtemps bénéficié de sa prodigalité – et fait indéniablement partie des favoris.

