Le chinois Comac, futur rival d’Airbus et Boeing en Afrique ?

Décembre 2022 a marqué une double avancée pour le constructeur chinois Commercial Aircraft Corporation of China (Comac), qui a livré son centième avion régional ARJ-21 et son tout premier moyen-courrier C919. Le premier à Air China et le second à China Eastern Airlines. Deux compagnies chinoises, comme la quasi-totalité des clients du constructeur à ce jour – le tout premier ARJ-21 livré à une compagnie étrangère avait échu à l’indonésien TransNusa, également en décembre. En-dehors des frontières continentales asiatiques, quid de l’avenir commercial de cet appareil ? L’Afrique, et en particulier les concurrents de Comac sur le continent, craignent-ils une déferlante chinoise ?