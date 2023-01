Le lieutenant-colonel Zoungrana, enfant terrible de l’armée burkinabè

Une fois de plus, le voilà mêlé à une tentative de coup d’État. À peine remis en liberté provisoire, le 15 décembre, après onze mois de détention pour avoir fomenté un putsch contre le régime de l’ex-président Kaboré, le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana a été de nouveau interpellé le 27 décembre puis renvoyé, deux jours plus tard, en détention à la Maison d’arrêt et de correction des armées (Maca) de Ouagadougou.