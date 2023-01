Entre le Maroc et l’Inde, une indéfectible amitié

Mohammed VI est accueilli au palais présidentiel de New Delhi, le 27 février 2001. © JOHN MACDOUGALL / AFP

Allié et ami historique des pays d’Europe occidentale comme la France et l’Espagne, le Maroc est aujourd’hui déterminé à ne plus mettre tous ses œufs dans le même panier. En témoigne, ces dernières années, la multiplication de partenariats aussi bien économiques, militaires, technologiques que culturels avec de nombreux pays comme les États-Unis, Israël, la Chine, le Royaume-Uni ou la Russie.

Le dernier en date, qui porte sur l’achat par les Forces Armées Royales (FAR) auprès du constructeur indien Tata Advance Systems de 90 camions LPTA 2445 6×6 (utilisés à la fois pour le transport d’équipements, de munitions et de troupes, mais aussi comme armement grâce aux lance-roquettes et autres unités de tir de missiles pouvant y être installés), confirme que la diversification des partenaires tient lieu de nouvelle doctrine diplomatique au royaume.